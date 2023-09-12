Американский министр призвал готовиться к войне с Китаем

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал США оптимизировать силы и быть готовыми к вооруженному конфликту с Китаем. Министр отметил, что КНР уже 20 лет наращивает военную мощь.

«Мы должны быть готовы к войне, в которой у нас еще нет опыта»,— сообщил министр ВВС США.

«Китай стремительно развивает свое вооружение на протяжении последних 20 лет, и сейчас он стал основной проблемой»,— отметил Кендалл, предупредив, что если возможности США окажутся недостаточными «для сдерживания китайской агрессии против Тайваня или где-либо еще», то может начаться война.