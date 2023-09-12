Пашинян «внимательно» следит за заявлениями Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «внимательно» следит за заявлениями президента РФ Владимира Путина в контексте отношений двух стран. Так он ответил на просьбу оппозиционного депутата прокомментировать слова представителя российского МИД Марии Захаровой о недружественных шагах Еревана.

«В контексте отношений Армении и России я ориентируюсь на заявления моего российского коллеги (президента РФ – ред.). Внимательно не слежу (за другими заявлениями – ред.). Я внимательно слежу за заявлениями президента России, который сказал, что в отношениях с Арменией и со мной проблем нет», - цитирует Интерфакс Пашиняна.