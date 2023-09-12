На египетском курорте акула снова напала на отдыхающих: откусила руку девушке

В Египте произошло новое нападение акулы на отдыхающих. Предположительно тигровая акула атаковала туристку в курортном городе Дахаб в водах залива Акаба. Об этом сообщили местные СМИ.

Девушка, чье гражданство не называется, и ее молодой человек купались в море на пляже у гостиницы, когда у берега появилась акула. По словам очевидцев, хищница подплыла к девушке и откусила ее руку. Пострадавшую достали из воды и отвезли в больницу Дахаба. Местные спасатели пытались поймать акулу, но безрезультатно. Пляж закрыли для публики.

Напомним, в начале июня молодой человек из России погиб после нападения тигровой акулы на пляже в египетской Хургаде. Погибшему парню было всего 23 года. В Египет он приехал жить. Убившего его хищника выловили и распотрошили, чтобы извлечь части тела жертвы.