Украинский военный эксперт: «Генералы Путина планируют масштабное наступление»

По словам Селезнева, «возможно, он (Путин - ред.) будет пытаться зафиксировать тот же сухопутный коридор, который сейчас соединяет… Донецк с… Крымом. Но… есть очень важный аргумент – украинские Силы обороны. Именно они сейчас ломают все шаблоны, все планы» российской армии.

Эксперт отметил, что россияне перебросили подразделения 25-й армии, которые находятся на этапе формирования, на Купянско-Лиманское направление. По его словам эксперта, «путинские генералы планируют масштабное наступление».

«Поэтому враг накапливает ресурсы, и пусть даже не в полной боевой готовности российская армия все равно представляет угрозу. 420 тысяч российских солдат – это серьезная цифра. Ведь вспомним, в феврале прошлого года Путин начинал так называемую «специальную военную операцию» – численность армии около 200 тысяч», – добавил Селезнев, предположив, что сентябрь или первая половина октября «будут достаточно динамичными».