Украинский военный эксперт: «Генералы Путина планируют масштабное наступление»
Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что президент РФ Владимир Путин «возможно, будет пытаться взять под контроль часть территории Харьковской области вдоль левого берега реки Оскол». Заявления военного приводит УНИАН.
По словам Селезнева, «возможно, он (Путин - ред.) будет пытаться зафиксировать тот же сухопутный коридор, который сейчас соединяет… Донецк с… Крымом. Но… есть очень важный аргумент – украинские Силы обороны. Именно они сейчас ломают все шаблоны, все планы» российской армии.
Эксперт отметил, что россияне перебросили подразделения 25-й армии, которые находятся на этапе формирования, на Купянско-Лиманское направление. По его словам эксперта, «путинские генералы планируют масштабное наступление».
«Поэтому враг накапливает ресурсы, и пусть даже не в полной боевой готовности российская армия все равно представляет угрозу. 420 тысяч российских солдат – это серьезная цифра. Ведь вспомним, в феврале прошлого года Путин начинал так называемую «специальную военную операцию» – численность армии около 200 тысяч», – добавил Селезнев, предположив, что сентябрь или первая половина октября «будут достаточно динамичными».