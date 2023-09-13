Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 13 сентября 2023, 23:10

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая почти каждый день вступает в грубую полемику с армянскими чиновниками, также весьма неожиданно выразила упрек в адрес Баку. Ее недовольство вызвала позиция МИД Азербайджана относительно «выборов», проводимых на «новых территориях» России. В связи с этой позицией, по словам Марии Захаровой, Баку был сделан «дипломатический демарш». Она сообщила, что подобные высказывания «неприемлемы и не отвечают характеру союзничества»: «Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики».

Напомним, МИД Азербайджана 9 сентября выступил с заявлением о том, что не признает «выборы», проведенные Россией в Донецкой, Луганской и Запорожской областях Украины, а также в части Херсонской области. В заявлении говорится, что Азербайджан и Украина признают и поддерживают территориальную целостность друг друга. Стоит разобраться во всем по порядку. Сначала поразмышляем о сути «дипломатического демарша», упомянутого Марией Захаровой. Толковые и дипломатические словари определяют, что демарш — это дипломатическое выступление правительства или дипломатических органов одного государства правительству другого государства. Демарш может содержать просьбу, протест, предостережение и должен быть выражен в письменной или устной форме. В практике Совета безопасности ООН демарш используется как демонстративный уход делегации из зала заседаний во время выступления одной из сторон конфликта. Подобные выступления используются в случаях, когда обычные дипломатические средства (переговоры, консультации и т. д.) не помогают разрешить ту или иную спорную ситуацию или проблему, а вопрос требует срочного урегулирования. Причиной для демарша, в частности, может стать нарушение территориальной целостности какого-либо государства, случаи нарушения прав и свобод человека и другие ситуации. Формой для выражения демарша являются: официальное заявление главы государства, каких-либо компетентных органов государственной власти, дипломатическая нота, отзыв дипломатического представителя. Принципы международного права (в частности, п.3 ст.2 устава ООН) не позволяют использовать демарш с угрозой применения силы и с целями, отличными от поддержания международного мира и безопасности.

Неизвестно, в какой форме дипломатического демарша российская сторона выразила недовольство по поводу заявления МИД Азербайджана от 9 сентября: Захарова об этом не говорила. Азербайджанская сторона также не разглашала информацию о «демарше» российской стороны. Понятно, впрочем, что это «дипломатическое недовольство» со стороны Москвы совершенно необоснованно. Да и вообще отождествление подхода России к территориальной целостности Азербайджана с подходом к оккупированным территориям Украины не укладывается ни в какие нормы международного права. Азербайджан, в свою очередь, никогда не выражал сомнений касательно территориальной целостности России в границах, признанных на международном уровне. Аналогичный подход Баку демонстрирует и по отношению к Украине, то есть уважает международно признанные границы этой страны. То есть, с точки зрения Баку, Донбасс, Крым, а также часть Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время находятся под контролем российской армии, остаются в пределах международно признанных границ Украины, то есть являются территориями этой страны.

Тот факт, что Россия взяла эти области под свой контроль военным путем, не означает, что они вошли в состав Российской Федерации. Никто, кроме двух-трех «марионеток» Кремля, не признал их вхождение в состав России. Так на каком основании официальная Москва может ставить знак равенства между подходом к территориальной целостности Азербайджана и подходом официального Баку к части украинских территорий, контролируемых Россией? Это абсурд и форма давления, направленная на то, чтобы заставить Азербайджан признать оккупацию части украинских земель. Вдобавок, среди пунктов союзной декларации, подписанной между Россией и Азербайджаном в феврале 2022 года, нет никаких обязательств, связанных с тем, что Баку должен признать территории, оккупированные Россией. Если Кремль, например, попытается расширить свои границы за счет Грузии, а в будущем и других соседних стран, то должен ли Азербайджан, установивший с Москвой союзнические отношения, немедленно признать последствия интервенции? Безусловно, нет. Фактически сам МИД России в заявлении, обнародованном 15 июля этого года, попытался связать признание Москвой территориальной целостности Азербайджана с признанием Арменией бывшего Нагорно-Карабахского региона частью нашей страны. Это противоречит логике, потому и вызвало резкий протест со стороны официального Баку.