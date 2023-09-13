Нападки Захаровой на Азербайджан. Попытаемся разобраться наша реакция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая почти каждый день вступает в грубую полемику с армянскими чиновниками, также весьма неожиданно выразила упрек в адрес Баку. Ее недовольство вызвала позиция МИД Азербайджана относительно «выборов», проводимых на «новых территориях» России. В связи с этой позицией, по словам Марии Захаровой, Баку был сделан «дипломатический демарш».
Она сообщила, что подобные высказывания «неприемлемы и не отвечают характеру союзничества»: «Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики».
Напомним, МИД Азербайджана 9 сентября выступил с заявлением о том, что не признает «выборы», проведенные Россией в Донецкой, Луганской и Запорожской областях Украины, а также в части Херсонской области. В заявлении говорится, что Азербайджан и Украина признают и поддерживают территориальную целостность друг друга.
Стоит разобраться во всем по порядку. Сначала поразмышляем о сути «дипломатического демарша», упомянутого Марией Захаровой.
Толковые и дипломатические словари определяют, что демарш — это дипломатическое выступление правительства или дипломатических органов одного государства правительству другого государства. Демарш может содержать просьбу, протест, предостережение и должен быть выражен в письменной или устной форме. В практике Совета безопасности ООН демарш используется как демонстративный уход делегации из зала заседаний во время выступления одной из сторон конфликта.
Подобные выступления используются в случаях, когда обычные дипломатические средства (переговоры, консультации и т. д.) не помогают разрешить ту или иную спорную ситуацию или проблему, а вопрос требует срочного урегулирования. Причиной для демарша, в частности, может стать нарушение территориальной целостности какого-либо государства, случаи нарушения прав и свобод человека и другие ситуации. Формой для выражения демарша являются: официальное заявление главы государства, каких-либо компетентных органов государственной власти, дипломатическая нота, отзыв дипломатического представителя. Принципы международного права (в частности, п.3 ст.2 устава ООН) не позволяют использовать демарш с угрозой применения силы и с целями, отличными от поддержания международного мира и безопасности.
Неизвестно, в какой форме дипломатического демарша российская сторона выразила недовольство по поводу заявления МИД Азербайджана от 9 сентября: Захарова об этом не говорила. Азербайджанская сторона также не разглашала информацию о «демарше» российской стороны.
Понятно, впрочем, что это «дипломатическое недовольство» со стороны Москвы совершенно необоснованно. Да и вообще отождествление подхода России к территориальной целостности Азербайджана с подходом к оккупированным территориям Украины не укладывается ни в какие нормы международного права. Азербайджан, в свою очередь, никогда не выражал сомнений касательно территориальной целостности России в границах, признанных на международном уровне.
Аналогичный подход Баку демонстрирует и по отношению к Украине, то есть уважает международно признанные границы этой страны. То есть, с точки зрения Баку, Донбасс, Крым, а также часть Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время находятся под контролем российской армии, остаются в пределах международно признанных границ Украины, то есть являются территориями этой страны.
Тот факт, что Россия взяла эти области под свой контроль военным путем, не означает, что они вошли в состав Российской Федерации. Никто, кроме двух-трех «марионеток» Кремля, не признал их вхождение в состав России. Так на каком основании официальная Москва может ставить знак равенства между подходом к территориальной целостности Азербайджана и подходом официального Баку к части украинских территорий, контролируемых Россией? Это абсурд и форма давления, направленная на то, чтобы заставить Азербайджан признать оккупацию части украинских земель.
Вдобавок, среди пунктов союзной декларации, подписанной между Россией и Азербайджаном в феврале 2022 года, нет никаких обязательств, связанных с тем, что Баку должен признать территории, оккупированные Россией. Если Кремль, например, попытается расширить свои границы за счет Грузии, а в будущем и других соседних стран, то должен ли Азербайджан, установивший с Москвой союзнические отношения, немедленно признать последствия интервенции? Безусловно, нет.
Фактически сам МИД России в заявлении, обнародованном 15 июля этого года, попытался связать признание Москвой территориальной целостности Азербайджана с признанием Арменией бывшего Нагорно-Карабахского региона частью нашей страны. Это противоречит логике, потому и вызвало резкий протест со стороны официального Баку.
Москва, в частности, заявила, что в результате признания Арменией территориальной целостности Азербайджана в границах 1991 года будто бы «кардинально изменились» условия трехстороннего заявления от 10 ноября, и потому ответственность за судьбу армянского населения Карабаха ложится на Армению, а не на третью сторону (то есть Россию).
В ответ МИД Азербайджана заявил следующее: «Данное заявление Министерства иностранных дел РФ не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион. Недопустимо, чтобы МИД России интерпретировал и обуславливал территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что Армения, оккупировавшая наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана».
Накануне президент Путин заявил, что руководство Армении признает суверенитет Азербайджана над Карабахом, и потому Москва вынуждена смириться с этой ситуацией. Иными словами, российский принцип рассмотрения вопросов о территориальной целостности стран является образцом противоречивого и лишенного прямой логики подхода.