Неутешительный прогноз начальника Генштаба Чехии

Западу нужно готовиться к длительной войне в Украине и к тому, что после окончания ему придется иметь дело с еще более враждебной Россией. Такое заявление сделал в интервью Reuters начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржека.

Комментируя украинское контрнаступление, чешский военный сказал, что не разочарован его темпами, вопреки противоположным оценкам. «Так выглядит военное наступление, – сказал Ржека. – Это не как в кино про Вторую мировую войну. Это требует времени».

«В целом… ни одна из сторон не способна в ближайшее время достичь заявленных целей, – полагает Ржека. – Это не продлится несколько недель, это продлится долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев еще длительное время».

По мнению Ржеки, Кремль будет действовать менее предсказуемо и представлять более серьезную угрозу для Запада даже после окончания военных действий в Украине.