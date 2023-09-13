США озабочены переговорами Путина и Ким Чен Ына

Американские власти выразили озабоченность в связи с переговорами президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявив о готовности ввести новые санкции, если сотрудничество двух стран приведет к нарушению международных санкций против Пхеньяна.

Переговоры лидеров России и Северной Кореи в среду прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. «Когда мы наблюдаем, по всей видимости, все более тесное сотрудничество и, вероятно, военные поставки, это вызывает довольно большую озабоченность. Потенциально это может быть нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал Миллер.

Как передает AFP, Миллер объяснил, что США особенно озабочены в связи с северокорейской спутниковой программой, которая использовалась для разработки баллистических ракет и содействие которой пообещал оказать Путин. Миллер добавил, что США в случае необходимости «не будут медлить» с введением новых санкций.

В среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Западные СМИ ожидали от встречи решения о поставках боеприпасов или оружия для войны в Украине. Перед камерами они об этом не говорили, но лидер КНДР заявил о поддержке Путина в «священной борьбе» с «гегемонистическими силами».

Совбез ООН ввел санкции против КНДР за ее намерение получить ядерное оружие в обход международного законодательства.