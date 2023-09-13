Маск оправдывается и передает Пентагону контроль над частью Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования. Об этом сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post.

Айзексон рассказал, что после шквала критики в свой адрес из-за отказа включить сервис Starlink у берегов Крыма Маск сказал: «Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне».

Маск решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink и услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования, отметил биограф миллиардера.

Ранее Маск заявил, что не мог включить Starlink из-за санкций, действующих в отношении России. Он отметил, что для подключения сети нужно получить разрешение властей США, а на это не было времени, так как украинская сторона пришла со своей просьбой включить сеть в районе Крыма «посреди ночи». Бизнесмен рассказал, что отказал украинским военным, как только стало понятно, что они планируют «что-то типа атаки на Перл-Харбор». «Если бы у меня был прямой указ включить систему от президента США, я бы сделал это, но такого указа не поступало», – добавил Маск.