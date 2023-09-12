«Поход в неизвестность». Миллиардер Дерипаска не знает, куда идет Россия

«Сегодняшние перемены более серьезные, чем те, которые были в 1990-е годы, — в 1990-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это поход в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает», — сказал Дерипаска.

Россия переживает «серьезные перемены», «более серьезные», чем те, что происходили в 1990-е годы. Об этом в интервью РБК заявил миллиардер Олег Дерипаска.

Он напомнил, что после развала СССР у всех была «какая-то ролевая модель»: «Мы хотим быть, как в Швеции, — порядок, чистота, законы; хотим быть, как в Германии, — эффективность, надежность».

Теперь же, по его словам, образ будущего «немного размыт», и это является «фактором, который сбивает людей». Равняться на азиатские страны смысла нет, считает Дерипаска: «Мы же понимаем, что Россия — это не Китай, не Индия, не Индонезия». Но и ясных альтернатив не просматривается.

По мнению Дерипаски, экономическая модель госкапитализма, которую в РФ строили с 2008 года, стала «глубоко ошибочным выбором». А после начала войны «предпринимаются попытки» деприватизации, признал бизнесмен. С начала 2022 года Генпрокуратура РФ через суд изъяла у собственников более 10 крупных предприятий, в том числе на том основании, что они незаконно перешли в частные руки.

При этом Дерипаска, по его словам, продолжает «надеяться и верить», что власть наладит диалог с бизнесом и обществом.