Европарламент обратился к Турции и ЕС: пора выйти из тупика

В документе, который принят на пленарной сессии ЕП в Страсбурге 434 голосами «за» с 18 голосами «против» при 152 воздержавшихся, говорится, что, «если турецкое правительство радикально не изменит курс, процесс вступления Турции в ЕС не может возобновиться в нынешних обстоятельствах», передает Интерфакс.

В ежегодном докладе Европарламента (ЕП) об отношениях ЕС и Турции содержится призыв к сторонам найти реалистичную структуру, которая поспособствует выходу из сложившегося тупика.

Евродепутаты «призывают правительство Турции, Евросоюз и его государства-члены выйти из нынешнего тупика и двигаться к более тесному партнерству», рекомендуя «найти параллельную и реалистичную структуру для отношений ЕС-Турция», ради чего предлагается «изучить возможные форматы».

Авторы доклада подтверждают, что Турция остается кандидатом на вступление в ЕС и ключевым партнером союза в сфере безопасности, торгово-экономических отношений и миграции, но подчеркивают при этом, что в Брюсселе от Анкары ожидают уважения демократических ценностей, верховенства права, прав человека и соблюдения норм, законов, принципов и обязательств, существующих в Евросоюзе.

Европейские парламентарии подчеркнули отсутствие связи между процессом вступления Турции в ЕС и вступлением Швеции в НАТО, призвав Анкару «без дальнейших проволочек ратифицировать членство Швеции в НАТО». В Европарламенте указали на то, что прогресс каждой страны на пути вступления в ЕС «по-прежнему основан на ее собственных заслугах». Депутаты выразили сожаление, что «Турция не поддерживает санкции за пределами рамок ООН», а ее степень соответствия общей внешней политике и политике безопасности ЕС «упала до рекордно низкого уровня в 7%».