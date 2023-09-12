В Болгарии построят базу НАТО

Болгария создаст на своей территории военный городок для размещения многонациональной боевой группы НАТО. Стоимость проекта оценивается в более чем 100 миллионов левов (более 50 миллионов евро). Об этом, как сообщает ТАСС, объявил министр обороны Тодор Тагарев в ходе заседания парламентской комиссии по обороне.

«Строительство необходимой инфраструктуры, включая казармы, здания для хранения военной техники и дорожную сеть для многонациональной боевой группы НАТО, обойдется нам в более чем 100 миллионов левов. В итоге создастся небольшой городок, и база должна быть готова к 2025 году», — отметил министр.

По его словам, окончательное решение о месте размещения военного городка пока не принято, но часть необходимых средств будет предоставлена НАТО. Боевая группа может быть размещена на двух военных базах в Ямболской области на юго-востоке Болгарии.