Пашинян рассказал о контактах с Зеленским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico Europe рассказал о контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На вопрос о том, что лидеры многих стран направили послания президенту Украины и есть ли у него какой-нибудь месседж, Пашинян заметил: «Знаете, когда я встречусь с Зеленским, передам этот месседж ему лично. Я не думаю, что передавать друг другу месседжи посредством интервью - это хороший жанр для лидеров стран».

«В последний раз в Кишиневе, во время заседания Европейского политического сообщества, и он был там, и я был там. Мы обменялись несколькими словами, и у нас бывают поводы обменяться посланиями… Мы, кстати, обмениваемся посланиями по разным поводам, недавно я поздравлял его с Днем независимости Украины и т. д. и т. п.», - говорит Пашинян.