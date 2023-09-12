Запад растерял ключи к Карабаху главный вопрос
Риск начала новой войны между Азербайджаном и Арменией значительно возрос, о чем утверждают многие зарубежные эксперты и СМИ.
Тем не менее, согласно сообщениям источников в Вашингтоне, стороны согласны в любой момент сесть за стол переговоров для подготовки мирного соглашения.
Так, корреспондент информагентства «Туран» со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Госдепартамента США сообщает, что в процессе армяно-азербайджанского урегулирования «стороны готовы встретиться в Вашингтоне для продолжения диалога». Упомянутые чиновники отметили, что администрация Байдена уже несколько лет пытается найти решение для справедливого, прочного и устойчивого мира, и этот поиск не прекращается. На данном фоне высокопоставленный сотрудник Госдепартамента заявил, что США должны урегулировать «гуманитарную ситуацию» в Карабахе как первый шаг к достижению прочного мира. Он сообщил также, что в последнее время США ведут переговоры со сторонами «на всех уровнях».
Американцы действительно активно участвуют в процессе. Так, 1 сентября госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако информацию о нем стороны обнародовали только спустя пять дней.
Кроме того, в минувшие выходные Блинкен беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Информация о контактах на других уровнях общественности не предоставляется; не исключено, что американские официальные лица также провели переговоры с военными и силовыми структурами на фоне сообщений о новом риске эскалации в регионе.
Вашингтонский формат мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией был установлен при участии министров иностранных дел. В этом формате уже было проведено несколько переговоров, однако в результате этих встреч были озвучены пессимистические заявления, в которых подчеркивалось, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия.
29 июня госсекретарь США Энтони Блинкен, подводя итоги переговоров, проведенных в Вашингтоне между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, заявил, что остается «сложная часть работы», необходимой для достижения итоговой договоренности по завершению конфликта.
После трехдневных переговоров в Вашингтоне Блинкен сообщил журналистам, что некоторые из наиболее болезненных вопросов остались нерешенными. При этом госсекретарь не уточнил, о чем именно идет речь, однако, согласно заявлениям армянской стороны, одним из проблемных пунктов являются принципы, на основе которых должна осуществляться делимитация и демаркация границ; вторым сложным моментом является требование азербайджанской стороны не включать в мирный договор какой-либо формулировки, связанной с правами и безопасностью армянского населения Карабаха, поскольку Баку считает этот вопрос своим внутренним делом и не собирается обсуждать его с Арменией ни в какой форме.
Очередные переговоры на уровне министров иностранных дел, как ожидается, могут быть проведены в США в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН, которая начнется через несколько дней.
Есть вероятность того, что стороны дали первичное согласие на проведение этих переговоров, но восстановление процесса мирного урегулирования может зависеть от одновременного открытия дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди для транспортировки гуманитарных грузов. Здесь речь идет о возможности пропуска по дороге Агдам - Ханкенди не только грузов, отправляемых Россией, но и гуманитарной помощи от Общества Красного Полумесяца Азербайджана. Как известно, армянская сторона и сепаратисты в Карабахе отказываются пропускать в Ханкенди грузы азербайджанского происхождения. Для сравнения: накануне грузовик с гуманитарным грузом от российского Общества Красного Креста отправился в Ханкенди по Агдамскому маршруту и после разгрузки вернулся обратно тем же путем. Никаких препятствий он не встретил.
Как ранее сообщил мировым СМИ помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, открытие маршрутов - это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди.
Президент Совета Евросоюза Шарль Мишель также приветствовал доставку гуманитарной помощи в Ханкенди по Агдамскому маршруту, хотя и призвал к открытию Лачинского направления.
«Открытие сегодня маршрута Агдам - Аскеран является важным шагом, который должен способствовать открытию Лачинского коридора. Мы призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении безопасного использования как маршрута Лачин, так и маршрута Агдам - Аскеран», - заявил вчера пресс-секретарь Мишеля.