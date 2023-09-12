Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:56

Риск начала новой войны между Азербайджаном и Арменией значительно возрос, о чем утверждают многие зарубежные эксперты и СМИ. Тем не менее, согласно сообщениям источников в Вашингтоне, стороны согласны в любой момент сесть за стол переговоров для подготовки мирного соглашения.

Так, корреспондент информагентства «Туран» со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Госдепартамента США сообщает, что в процессе армяно-азербайджанского урегулирования «стороны готовы встретиться в Вашингтоне для продолжения диалога». Упомянутые чиновники отметили, что администрация Байдена уже несколько лет пытается найти решение для справедливого, прочного и устойчивого мира, и этот поиск не прекращается. На данном фоне высокопоставленный сотрудник Госдепартамента заявил, что США должны урегулировать «гуманитарную ситуацию» в Карабахе как первый шаг к достижению прочного мира. Он сообщил также, что в последнее время США ведут переговоры со сторонами «на всех уровнях». Американцы действительно активно участвуют в процессе. Так, 1 сентября госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако информацию о нем стороны обнародовали только спустя пять дней. Кроме того, в минувшие выходные Блинкен беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Информация о контактах на других уровнях общественности не предоставляется; не исключено, что американские официальные лица также провели переговоры с военными и силовыми структурами на фоне сообщений о новом риске эскалации в регионе.

Вашингтонский формат мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией был установлен при участии министров иностранных дел. В этом формате уже было проведено несколько переговоров, однако в результате этих встреч были озвучены пессимистические заявления, в которых подчеркивалось, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия. 29 июня госсекретарь США Энтони Блинкен, подводя итоги переговоров, проведенных в Вашингтоне между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, заявил, что остается «сложная часть работы», необходимой для достижения итоговой договоренности по завершению конфликта. После трехдневных переговоров в Вашингтоне Блинкен сообщил журналистам, что некоторые из наиболее болезненных вопросов остались нерешенными. При этом госсекретарь не уточнил, о чем именно идет речь, однако, согласно заявлениям армянской стороны, одним из проблемных пунктов являются принципы, на основе которых должна осуществляться делимитация и демаркация границ; вторым сложным моментом является требование азербайджанской стороны не включать в мирный договор какой-либо формулировки, связанной с правами и безопасностью армянского населения Карабаха, поскольку Баку считает этот вопрос своим внутренним делом и не собирается обсуждать его с Арменией ни в какой форме. Очередные переговоры на уровне министров иностранных дел, как ожидается, могут быть проведены в США в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН, которая начнется через несколько дней.