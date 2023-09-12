Новый подвид омикрона добрался до Армении

Министерство здравоохранения Армении сообщило об обнаружении в стране нового подвида омикрон-штамма коронавируса - Xbb.2.3 Акрукс.

Более того, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

Отмечается, что по состоянию на 12 сентября зарегистрирован 71 случай COVID-19. Это на 29 случаев больше аналогичного показателя за предыдущую неделю. Министерство предупредило граждан о скором росте заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом.