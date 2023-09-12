США назвали условия для окончания войны в Украине

В США в настоящее время не видят возможности завершить войну в Украине на устраивающих Вашингтон условиях, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», — сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос российского СМИ.

По его словам, условия мира, которые бы устроили Вашингтон, включают в том числе уважение суверенитета Украины, вывод российских войск и освобождение украинских территорий.