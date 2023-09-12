Фуад Нагиев: «Азербайджан планирует довести количество туристов до 4 миллионов человек»

Джейхун Наджафов, собкор 01:14

В январе - августе 2023 года Азербайджан посетили более одного миллиона 344 тысяч иностранных гостей - цифра, дающая все основания утверждать, что в постпандемийный период туризм в нашей стране быстро восстанавливается. Об этом, как передает haqqın.az, сообщил на конференции по итогам годовой деятельности Ассоциации Туристических Агентств Азербайджана (АТАА) председатель Государственного Агентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев.

По словам Нагиева, для расширения географии въездного туризма, а также в целях стимуляции роста числа въезжающих в страну туристов и их расходов ГАТ планирует к 2026 году довести до 4 миллионов человек количество туристов, посетивших Азербайджан, а в ближайшие четыре года ежегодно увеличивать ВВП в сфере размещения туристов и в секторе общественного питания в полтора раза по сравнению с показателями 2019-го года. В целом же Агентство намерено довести до 2026-го года показатель внутреннего туризма до 6 миллионов человек, а сумму общих туристических расходов – до 10 миллиардов манат. В ходе своего выступления Нагиев, отметивший, что Агентство ведет последовательную и активную работу по созданию новых туристических продуктов и формированию новой туристической инфраструктуры, призвал туристические компании проявлять активность в этих сферах и пожелал Ассоциации успехов в дальнейшей деятельности.