Европарламент призвал создать спецтрибунал для Лукашенко

«Европарламент считает, что, допустив неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных РФ, предусматривающих ответственность за разрушение и ущерб Украины», - цитирует Интерфакс текст резолюции на сайте Европарламента.

В связи с этим евродепутаты считают, что специальный международный трибунал должен иметь юрисдикцию для расследования не только президент РФ Владимира Путина и российского политического и военного руководства, а также белорусского руководства.

Профильные институты ЕС призывают принять все необходимые меры для обеспечения уголовного преследования белорусских чиновников, которые являются соучастниками военных преступлений против Украины.

В Европарламенте напомнили, что белорусские власти также причастны к принудительной депортации украинских детей в Беларусь, где они подвергаются русификации и идеологической обработке. Европарламент поддержал расследование украинской прокуратуры роли Беларуси в депортации детей.