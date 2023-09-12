США не собираются создавать в Грузии военную базу

Посольство США в Тбилиси опровергло информацию о якобы планах создать в Грузии военную базу, передает «Европейская правда».

В ответ на недавние сообщения в СМИ посольство в Тбилиси уточнило, что США не предлагали создать американскую военную базу в Грузии.

Накануне телеканал Mtavari TV распространил информацию о том, что правящая партия «Грузинская мечта» отказалась от якобы предложения создать на территории страны американскую военную базу во время визита в Грузию министра обороны США Ллойда Остина.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила о том, что Грузия остается близким партнером Североатлантического альянса, и оснований говорить об изменении этого курса пока нет.