В Турции раскритиковали доклад Европарламента

Министерство иностранных дел Турции осудило обнародованный 13 сентября доклад Европарламента по Турции за 2022 год.

«Доклад основан на дезинформации, распространяемой антитурецкими кругами, и полон несправедливых обвинений и предрассудков. Он также является отражением сохраняющегося поверхностного и недальновидного подхода Европарламента как к отношениям с нашей страной, так и будущему ЕС», - цитирует Anadolu заявление турецкого МИД.

В заявлении говорится, что доклад также демонстрирует, что члены Европарламента остаются пленниками популистской политики и «далеки от выработки правильного стратегического подхода как к ЕС, так и региону».

«В такой критический период с точки зрения стабильности и безопасности нашего континента, когда открылось окно возможностей для оживления отношений между Турцией и ЕС, считаем неразумным то, что Европарламент предпринимает подобные шаги вместо переговоров касательно членства нашей страны в Евросоюзе», - говорится в заявлении.