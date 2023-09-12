Израиль ударил по позициям армии Асада

Израильские ВВС атаковали позиции сирийской армии в центральных провинциях Хомс и Хама, сообщил агентству SANA источник в командовании ВС арабской республики.

«Новое агрессивное нападение Израиля последовало в среду в 22:40 по местному времени, для нанесения ударов по Сирии противник использовал воздушное пространство над северными районами Ливана», - заявил источник.

По его сведениям, в результате атаки нанесен только материальный урон, жертв и пострадавших нет.

Ранее 13 сентября в ВС Сирии заявили, что Израиль атаковал окрестности портового города Тартус. Телеканал Al Hadath передал, что самолеты Израиля атаковали склад с оружием шиитских формирований.