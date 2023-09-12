Штаб-квартира ООН останется в Нью-Йорке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка в другой город невозможен.

«Расположение штаб-квартиры в Нью-Йорке было одобрено странами-членами в Сан-Франциско (на конференции в 1945 году ), не думаю, что есть какая-то вероятность изменения Устава ООН по данному вопросу», - сказал генсек ООН на вопрос журналиста, который отметил, что перенос квартиры из одного из самых дорогих для жизни мегаполисов мира мог бы помочь сэкономить миллионы долларов и направить их на помощь нуждающимся.

В 1946 году Нью-Йорк был официально выбран местом нахождения центральных учреждений ООН. Вопросы пребывания штаб-квартиры ООН в США регулирует заключенное между всемирной организацией и Вашингтоном соглашение, принятое Генассамблеей 31 октября 1947 года (резолюция 169). Согласно этому документу, территория, занимаемая учреждениями ООН, является «международной зоной, принадлежащей всем государствам-членам».