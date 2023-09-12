Россия снова атаковала Украину ночью

В ночь на 14 сентября украинские телеграм-каналы и местные паблики сообщили взрывах в Днепропетровской области, в том числе в городе Днепр, и Запорожской области, а также что ПВО отбивает налет «шахедов».

До этого поступило сообщение о том, что Россия запустила по Украине около шести групп беспилотников «Шахед». Дроны вылетели из Приморско-Ахтарска в Краснодарский край и с мыса Чауда в Крыму.

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Харьковской области, где, как предупреждают Воздушные силы, есть угроза удара баллистическими ракетами (через северную границу).