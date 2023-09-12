Среди получивших звание студента есть также и жены шехидов. Координаторы проектов «Мой отец - герой» и «Мой сын - герой»: супруга шехида Наиля Оруджева - Нигяр Агамалыева поступила на филологический факультет Бакинского государственного университета; супруга шехида Эльчина Азизова - Севда Азизова поступила в Бакинский колледж бизнеса и кооперации; а супруга шехида Сади Мусаева - Гюльшад стала студенткой университета в Украине.

Глава Baku City Residence Рамиль Магеррамов вручил в дар 18 шехидам, завоевавшим звание студента, планшеты и цветы.

Джалал Гурбанов, руководитель группы Fire Land, сказал по случаю этого знаменательного для семей шехидов дня: «...Дети и супруги героев войны изо всех сил стараются выполнить свои обещания, идти по достойному пути. Чтобы они не чувствовали себя одинокими, мы хотим пережить с ними все успехи, взлеты. Родство между нами навсегда. Дети шехидов начнут новую жизнь, создадут семьи, станут родителями.... Уверен, что собравшиеся здесь примут участие во всех важных для них днях».