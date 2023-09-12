Торжественное мероприятие от Fire Land: 18 детей шехидов стали студентами фото; видео
Новый учебный год начинается с хороших новостей для семей шехидов. 18 детей героев Отечественной войны удостоились звания студента.
Группа Fire Land, которая всегда рядом с семьями шехидов, совместно с рестораном Balıqçı организовала вечер для детей шехидов, ставших студентами. Гостями мероприятия стали начальник отдела книжной индустрии Министерства культуры Акиф Маарифли, народный артист Алихан Самедов, певцы Гюльзар Фараджева, Нихад Оруджев, Мурад Азерли. Вела вечер известная ведущая Кямиля Бабаева.
Среди получивших звание студента есть также и жены шехидов. Координаторы проектов «Мой отец - герой» и «Мой сын - герой»: супруга шехида Наиля Оруджева - Нигяр Агамалыева поступила на филологический факультет Бакинского государственного университета; супруга шехида Эльчина Азизова - Севда Азизова поступила в Бакинский колледж бизнеса и кооперации; а супруга шехида Сади Мусаева - Гюльшад стала студенткой университета в Украине.
Глава Baku City Residence Рамиль Магеррамов вручил в дар 18 шехидам, завоевавшим звание студента, планшеты и цветы.
Джалал Гурбанов, руководитель группы Fire Land, сказал по случаю этого знаменательного для семей шехидов дня: «...Дети и супруги героев войны изо всех сил стараются выполнить свои обещания, идти по достойному пути. Чтобы они не чувствовали себя одинокими, мы хотим пережить с ними все успехи, взлеты. Родство между нами навсегда. Дети шехидов начнут новую жизнь, создадут семьи, станут родителями.... Уверен, что собравшиеся здесь примут участие во всех важных для них днях».