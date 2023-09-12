Погибших в катастрофическом наводнении в Ливии уже более 8 тысяч

Более 8 тысяч человек погибли в результате ливней и наводнений в Ливии, еще 10 тысяч пропали без вести. Об этом Al-Arabiya заявил спикер ливийского парламента.

По его словам, больше 30 тысяч человек эвакуировали из города Дерна, который стал центром стихийного бедствия. Он более других населенных пунктов Ливии пострадал от наводнения. Мэр Дерна сказал телеканалу, что власти ожидают еще больше жертв — до 20 тыс. человек.