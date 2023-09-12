Министерство обороны Азербайджана заявляет, что с 21:35 13 сентября до 00:45 14 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Загалы Басаркечарского района и Мосесгех Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кельбаджарского района и Агдам Товузского района.

Кроме того, отметили в министерстве, 14 сентября примерно в 00:05 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях, заявили в оборонном ведомстве.