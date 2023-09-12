Активные контакты Ирана с Азербайджаном

Эльяс Шафиев, собкор 10:06

В последние дни в некоторых СМИ, а также в иранском сегменте соцсетей участились сообщения о концентрации на границах Азербайджана подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), готовых в случае новой эскалации армяно-азербайджанского конфликта применить силу, чтобы не допустить деблокирование Зангезурского коридора. В этой связи наблюдатели обращают внимание на активизацию контактов между официальными представителями Тегерана и Баку. В частности, посетивший несколько дней назад азербайджанскую столицу генерал Мохаммад Ахади, возглавляющий Управление оборонной дипломатии и международных отношений Генштаба вооруженных сил Ирана, категорически отверг утверждения о приграничной концентрации сил КСИР. А вчера состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генштаба ВС Ирана генералом Мохаммедом Хосейном Багери, в ходе которого иранский военачальник, в частности, заявил, что подобного рода информация распространяется «силами, пытающимися испортить отношения между двумя странами».

Следует напомнить, что перед телефонным разговором Багери и Гасанова министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммед Реза Аштиани заявил на пресс-конференции в Тегеране: «Мы верим, что никакая война в регионе не разразится». После чего, отметив «однозначную» позицию Ирана по поводу напряженности между Баку и Ереваном, иранский министр обороны добавил: «Мы не одобряем никаких изменений границ. Но процесс, который мы наблюдаем, указывает на то, что конкретных событий не произойдет». Еще раньше Насер Канаани, представитель МИД Ирана, озвучил информацию, в соответствии с которой официальные лица Армении выразили обеспокоенность по поводу возможности военных столкновений. «Но официальные лица Азербайджана дали понять, - подчеркнул Канаани, - что у них нет намерения вступать в столкновение (с Арменией - ред.)».

А вчера министр дорог Ирана и сопредседатель азербайджано-иранской межправительственной комиссии Мехрдад Базрпаш провел телефонный разговор с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым. По сообщению иранского информационного агентства «Тасним», Базрпаш заявил, что Тегеран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и других стран региона, а также готов помочь Армении и Азербайджану снизить градус напряженности. Стороны также обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, в том числе совместное использование Худаферинского водохранилища, реализацию проекта строительства нового моста между Ираном и Азербайджаном, и другие вопросы. Суммируя итоги ирано-азербайджанских контактов на военном, дипломатическом и межправительственном уровнях, можно предположить, что пик напряженности, доминировавшей на треке Тегеран-Баку в течение последнего времени, остался позади, и стороны, похоже, вернулись на рельсы партнерства и конструктивного диалога.