Иран раскритиковал учения Армении и США

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Информацию об этом в Х (ранее Twitter) распространил МИД Ирана.

Затронув с Мирзояном тему военных учений, проведенных между Арменией и США, Абдоллахиан сказал, что оценивает присутствие в регионе каких-либо иностранных сил как фактор, осложняющий ситуацию в регионе.

Министр иностранных дел подчеркнул, что наиболее эффективным способом достижения всестороннего мира является региональный диалог и механизмы, в том числе формат "3+3".