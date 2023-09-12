Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 сентября прибыл с визитом в Таджикистан по приглашению своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона для участия в 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя.

В Международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Алиева встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзаде и другие официальные лица.