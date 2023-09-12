Кампания от Azeronline: подключись к Интернету за 1 манат

Таким образом, абоненты, подключившиеся к услуге по ряду направлений в рамках акции 4-22 сентября, заплатят всего 1 AZN как за подключение, так и за первый месяц обслуживания. Также абоненту бесплатно предоставляется необходимое оборудование для использования услуги. Оплата абонентской платы за следующий месяц будет произведена согласно выбранному тарифу. Кампания охватывает город Баку, совхоз Говсан-Сюдчулюк, поселки Албалылыг, Савалан, Забрат, Ени Рамана, Бина Атчылык и Мушфик. Заинтересованные лица могут легко воспользоваться этим предложением, заполнив форму ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ .

Семьи, готовящиеся к новому учебному году, получают возможность воспользоваться акцией «Достаточно 1 маната, чтобы присоединиться к Azeronline», представленной компанией Azeronline LTD. Принимая во внимание социальное благосостояние населения, школьные расходы, особенно необходимость доступа школьников к глобальной сети, мы предлагаем возможность подключиться к услуге высокоскоростного Интернета на очень выгодных условиях.

Azeronline начинает свою новую кампанию «Достаточно 1 маната, чтобы присоединиться к Azeronline»!» в связи с новым учебным годом.

Широкое использование информационно-коммуникационных технологий в течение учебного года является неотъемлемой частью современных образовательных программ. Как в школе, так и при подготовке домашних заданий школьники регулярно обращаются к этим ресурсам. По этой причине современные устройства и предоставление высокоскоростного интернета играют важную роль для организованного обучения и успешного будущего школьников. Наличие высокоскоростного интернет-сервиса по протоколу GPON (Пассивная оптическая сеть с гигабитной пропускной способностью) окажет огромную помощь школьникам в новом учебном году.

Надежное интернет-соединение, предлагаемое «Азеронлайн», отличается от других своими особыми преимуществами. К ним относятся быстрая установка, бесперебойный интернет и надежное соединение. Ежемесячная абонентская плата начинается от 18 манатов, в зависимости от выбранного клиентом тарифного пакета.

Стоит отметить, что для подключения к оптоволоконному Интернету по технологии GPON и получения более подробной информации о других услугах достаточно позвонить по номеру 8220 или на 450 2020 с городского номера. Также каждый, кто хочет подключиться к быстрому и бесперебойному Интернету, может за короткое время стать пользователем оптического Интернета, зарегистрировавшись на странице OНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ.

О компании

Компания Azeronline LTD продолжает вносить вклад в проект Министерства Цифрового Развития и Транспорта «Онлайн Азербайджан» с целью обеспечения страны высокоскоростным интернетом и услугами широкополосного доступа.

СП Azeronline LTD была основана 29 декабря 1999 года СП Azercell Telekom. Клиентами компании (клиентская база которого превышает 100 000 человек) являются крупные компании, банки и государственные учреждения.