Турецкая баллистическая ракета на вооружении неназванной страны

Roketsan разработал сверхзвуковую баллистическую ракету воздух-земля под названием İHA-230. Первую поставку İHA-230, которая успешно прошла огневые испытания на беспилотном летательном аппарате Bayraktar AKINCI, выполнено в страну, имя которой не раскрывается. Об этом сообщается на официальной странице Х компании.

В официальном заявлении от Roketsan говорится: «Мы осуществили первый экспорт нашей сверхзвуковой ракеты, предназначенной для совместного использования с BAYRAKTAR AKINCI. Продолжая наше плодотворное сотрудничество, мы будем усиливать и развивать потенциал нашей страны».

Стоит отметить, что сверхзвуковая ракета İHA-230 воздух-земля может поражать цели на расстоянии более 150 километров.