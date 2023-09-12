Турецкая баллистическая ракета на вооружении неназванной страны

В официальном заявлении от Roketsan говорится: «Мы осуществили первый экспорт нашей сверхзвуковой ракеты, предназначенной для совместного использования с BAYRAKTAR AKINCI. Продолжая наше плодотворное сотрудничество, мы будем усиливать и развивать потенциал нашей страны».

Стоит отметить, что сверхзвуковая ракета İHA-230 воздух-земля может поражать цели на расстоянии более 150 километров.