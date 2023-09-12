Турецкая баллистическая ракета на вооружении неназванной страны
Roketsan разработал сверхзвуковую баллистическую ракету воздух-земля под названием İHA-230. Первую поставку İHA-230, которая успешно прошла огневые испытания на беспилотном летательном аппарате Bayraktar AKINCI, выполнено в страну, имя которой не раскрывается. Об этом сообщается на официальной странице Х компании.
В официальном заявлении от Roketsan говорится: «Мы осуществили первый экспорт нашей сверхзвуковой ракеты, предназначенной для совместного использования с BAYRAKTAR AKINCI. Продолжая наше плодотворное сотрудничество, мы будем усиливать и развивать потенциал нашей страны».
Стоит отметить, что сверхзвуковая ракета İHA-230 воздух-земля может поражать цели на расстоянии более 150 километров.
Ülkemizin ilk süpersonik füzesi olan ve @BaykarTech BAYRAKTAR AKINCI platformuyla birlikte kullanılacak olan #İHA230’un ilk ihracatını gerçekleştirdik. ✈️🐳🚀— Roketsan (@roketsan) September 13, 2023
Güçlü iş birliğimizi sürdürerek, her geçen gün ülkemiz için üretmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz!… pic.twitter.com/xwfTGGyc5C