Россияне убивают украинских детей

В результате ночного обстрела российской армией Белозерской громады в Херсонской области Украины погиб 6-летний ребенок, еще 4 человека ранены.

Снаряды попали в частный дом и его территорию. Вследствие этого несовместимые с жизнью травмы получил 6-летний мальчик. Отмечается, что в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его 13-летний брат.

Также ранение получили трое соседей, которые пытались помочь, но тоже попали под огонь. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.