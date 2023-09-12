Илькин Шафиев, собкор 10:59

Новости о концентрации подразделений Корпуса стражей исламской революции получают подтверждение из разных источников. Правда, происходит эта концентрация не на границе с Азербайджаном, а в сопредельных с Ираком северо-западных районах Ирана.

Как сообщает агентство Tasnim, переброска живой силы и техники напрямую связана с истечением срока ультиматума, выдвинутого Ираном региональному правительству иракского Курдистана, которое до 19 сентября должно принять меры по обузданию «антииранских террористов». Судя по выложенным в соцсетях видеокадрам, сухопутные подразделения КСИР начали перебрасывать в приграничные с Ираком районы артиллерию и танки за несколько дней до крайнего срока разоружения дислоцированных на севере Ирака «антииранских террористических сепаратистских группировок». Как утверждают некоторые источники, шаги Тегерана направлены на поддержание боевой готовности и обеспечение безопасности северо-западных границ Ирана.

Следует отметить, что в иракском Курдистане активно действуют сразу несколько курдских партий, каждая из которых имеет свои вооруженные группировки, выступающих против правительства ИРИ. В сентябре 2022 года, после того, как курдские сепаратисты, предположительно, попытались спровоцировать беспорядки в приграничных городах Ирана, части КСИР нанесли серию ударов тяжелой артиллерией, танками и гранатометами по лагерям «Комала» и Демократической партии Курдистана на севере Ирака. Тогда же командование КСИР предупредило курдских сепаратистов, что если они не прекратят свою «деятельность», Иран предпримет наземную интервенцию. «Иран неоднократно предупреждал должностные лица иракского Курдистана о деятельности террористических группировок в регионе, - говорится, в частности, в заявлении командования КСИР. - Но последние не уделяли должного внимания этим предупреждениям и не принимали надлежащих мер по предотвращению террористических действий». Тогда же Ираном был выдвинут ультиматум: если до 19 сентября 2023 года деятельность курдских сепаратистских партий на севере Ирака не будет прекращена, Иран проведет наземную операцию. Что подтвердил в минувшем июле начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммед Хосейн Багери, предупредивший правительство Ирака, что несоблюдение условий ультиматума приведет к новому раунду военных ударов.