Мамедов закопал Керимова и пошел в полицию

14 сентября около 9 часов в лесополосе на территории села Моллалы Огузского района было обнаружено тело Тогрула Керимова 1990 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе предварительного расследования было установлено, что Керимова три дня назад застрелил ранее судимый Парвин Мамедов 1992 года рождения, а потом закопал тело. После убийства Мамедов добровольно явился в отделение полиции и сдался.

По факту ведется расследование.