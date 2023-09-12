МИД Азербайджана об авантюризме Армении

Гаджизаде также подчеркнул, что обвинения в оккупации в адрес Азербайджана со стороны Армении, которая на протяжении почти 30 лет удерживала азербайджанские территории и до сих пор не передала 8 азербайджанский сел, несмотря на итоги Отечественной войны 2020 года, является искажением реальности.

Гаджизаде отметил, что в отличие от Азербайджана, который расследует нарушения международного гуманитарного права во время войны и военных операций соответственно и проводит расследования в отношении лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, армянская сторона с гордостью говорит о преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев, включая Ходжалинский геноцид.

Гаджизаде назвал «серьезным источником угрозы» отвлечение внимания от концентрации сил в регионе и от возможных военных провокаций со стороны Армении, которая ставит под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в отношении Карабахского региона.

«Основное условие для мира и стабильности в регионе — это отказ Армении от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, вывод всех армянских вооруженных сил из территорий Азербайджана и прекращение реваншистской политики», - подытожил представитель МИД.