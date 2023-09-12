Подробности уничтожения российской ПВО в Крыму

Сегодня ночью военная контрразведка Службы безопасности Украины и военно-морские силы Украины провели уникальную спецоперацию возле Евпатории в Крыму, уничтожив российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".