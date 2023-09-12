Что обсудили генпрокуроры Азербайджана и Ирана

Во время сегодняшней встречи генпрокурор Азербайджана обсудил важность мер по развитию деловых связей между прокуратурами Азербайджана и Ирана и выразил надежду на продолжение двустороннего сотрудничества. Он расценил заявление иранских правоохранительных органов о суде над лицом, совершившим теракт против посольства Азербайджана в Тегеране, как важный шаг в этом направлении.

Выражая благодарность за теплый прием, Мохаммад Казем Мовахеди-Азад подчеркнул, что его ведомство придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном в сфере правового сотрудничества. Также он выразил удовлетворение от того, что его первым зарубежным визитом на посту генпрокурора стал визит в Азербайджан, и сообщил, что дело об атаке на азербайджанское посольство находится под контролем, оно направлено в суд и по этому делу будет принято справедливое решение.

На встрече были обсуждены вопросы правового сотрудничества между двумя странами, в том числе экстрадиция, передача осужденных, незаконный оборот наркотических средств, экологические правонарушения и другие интересующие темы. Была подчеркнута важность обмена информацией в этой области, проведено полезное обсуждение, а также было объявлено о продолжении сотрудничества на международных платформах, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества.

Также было обсуждено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, осужденного в Иране.

На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде и чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Баку Сейид Аббас Мусеви.