Еще один важный продукт на ABB-mobile

Этот продукт действительно уникален. ABB-mobile стало первым банковским приложением в Азербайджане, предлагающим комплексное автострахование. Через приложение клиенты имеют возможность выбирать продукт Каско учитывая различные риски и параметры.

Мобильное приложение ABB mobile стало еще функциональнее благодаря добавлению нового продукта. Теперь продукт страхования Каско от компании «Атешгях» можно оформить через приложение всего в несколько кликов.

Как известно, страхование Каско играет ключевую роль для автовладельцев. Этот продукт покрывает ущерб, причиненный автомобилю в результате ДТП, падения предметов, неправомерных действий третьих лиц, кражи и прочего. Клиенты могут выбрать, как им будет компенсирован ущерб — через ремонт автомобиля или путем перечисления денег на банковский счет.

Каждый пользователь приложения ABB mobile может с легкостью воспользоваться этой функцией. В ABB mobile доступны также продукты добровольного автострахования Avto+ и Avto Extra. С такими функциями приложение ABB mobile превращается в универсальную цифровую платформу, обеспечивающую высококачественное обслуживание всех потребностей пользователей в финансовых услугах всего в несколько касаний.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.