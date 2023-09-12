«Халяльный образ жизни» в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании парламенту республики анонсировал создание условий для «халяльного образа жизни», сообщают российские СМИ.

Минниханов заявил о важности сотрудничества с исламским миром, в пример приведя прошедший в республике «Казанский форум, куда приехали представители более 80 иностранных государств.

«Ни о какой изоляции России речи быть не может», — считает глава Татарстана.

Минниханов считает необходимым продолжить взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества (ОИС), в том числе в сфере молодежной политики, образования и культуры. Он анонсировал создание условий для «халяльного образа жизни» в республике.

Глава республики добавил, что в Татарстане будут развивать проекты партнерского (исламского) банкинга. Республика стала пилотным регионом по реализации этого проекта.