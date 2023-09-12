Nar удостоен международной награды

Отмеченный наградой проект Nar - «Первый электронный словарь на азербайджанском языке жестов - jestdili.az» предоставляет возможность более чем 30 тысячам наших соотечественников с ограниченными возможностями слуха и речи изучить язык жестов на родном языке. В электронном словаре собраны фото- и видеоописания более 5 000 слов. С помощью ресурса jestdili.az люди с нарушениями речи и слуха и их родственники могут изучать язык жестов онлайн, без учителя и не выходя из дома.

Социальный проект Nar был признан лучшим в области «Корпоративной социальной ответственности» и удостоен престижной награды «Золотой победитель» от Международной ассоциации связи с общественностью.

Стоит отметить, что в этом году было выбрано более 200 финалистов награды «Золотой победитель», проекты оценивались международным жюри, состоявшим из 39 профессионалов. Помимо Nar среди победителей в разных номинациях также присутствовали такие международные компании, как Türk Telecom, Shell, Toyota, SOCAR Türkiye, Hyundai и MasterCard. Nar был выбран победителем среди сотен компаний и стал первой азербайджанской компанией, получившей эту награду.

Директор по корпоративным коммуникациям Nar Азиз Ахундов выразил гордость тем, что компания, представляющая Азербайджан, удостоена самой престижной награды в области общественных связей. Он отметил: «Наши социальные инициативы, направленные на граждан с ограниченными возможностями слуха и речи, имеют особое значение в положительном воздействии на их жизни и создании инклюзивного общества. Международное признание и награды за наши инициативы свидетельствуют о том, что мы на правильном пути».

Международная ассоциация связи с общественностью (IPRA) основана в 1955 году как глобальная платформа для профессионалов в области связи с общественностью. IPRA сотрудничает с ООН и ее агентствами с 1983 года и оценивает проекты, основываясь на Целях Устойчивого Развития (SDG).

Как первая азербайджанская компания, присоединившаяся к Глобальному договору ООН, Nar разработал свою стратегию социальной ответственности в соответствии с этими целями. Проект жестового языка также был реализован согласно целям инклюзивного обучения ООН. Проект был реализован при поддержке сообществ «Поддержка глухих» и «Региональное развитие».

Более подробную информацию о социальных проектах Nar можно найти на странице nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.