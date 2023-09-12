Эти средства были переведены в Россию и страны, имеющие с ней дружественные отношения, включая Казахстан и ОАЭ.

Согласно информации Bloomberg, общая стоимость активов превысила 50 млрд долларов после того, как в августе акционеры компаний United Medical Group и MD Medical Group Investments решили переместить юридические адреса своих компаний из Кипра в Россию.

Bloomberg также утверждает, что давление на ведущих российских бизнесменов исходит не только из-за санкций Запада, но и со стороны Кремля, который мотивирует их возвращать активы в Россию, в частности, аннулировав соглашение о двойном налогообложении.