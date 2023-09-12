Лукашенко обсудит импортозамещение с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, пишут российские проправительственные телеграм-каналы.

Сообщается, что центральной частью поездки Лукашенко станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября. Лидеры двух стран планируют обсудить «международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также масштабную работу в сфере импортозамещения».