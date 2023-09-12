Пашинян предлагает жить дружно

Власти Армении изучат новые предложения Азербайджана по мирному договору, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, только достижение мира в регионе сможет гарантировать безопасность.

«Армения получила новые комментарии по тексту мирного договора от Азербайджана. Мы будем работать и предоставлять наши комментарии в разумные сроки. Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона», - пояснил Пашинян.