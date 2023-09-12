Путин собрал Совбез: обсуждают отношения с соседями России

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности.

«Сегодня у нас несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также обеспечения интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», - цитируют российские СМИ президента Путина.

После этого Путин передал слово для доклада руководителю Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину.