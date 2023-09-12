Делегации СНГ у Кямрана Алиева

Для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, которое состоится в Баку по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева, с рабочим визитом прибыли делегации, представляющие КСГП и Исполнительный комитет СНГ.

В ходе двусторонней встречи между генпрокурором Азербайджана и руководителями делегации Игорем Малашевичем и Владимиром Зиминым обсуждались вопросы совершенствования работы организации, правовых отношений между странами-членами, борьбы с преступностью, а также развития сотрудничества в области международной правовой помощи и перспективы сотрудничества в будущем.

Генпрокурор подчеркнул активное участие Азербайджана в рамках СНГ, отметив, что Азербайджан установил теплые дружественные и двусторонние политические, экономические, культурные и гуманитарные связи с многими постсоветскими странами. Он подчеркнул, что продолжение этих отношений в рамках организации положительно влияет на усиление взаимного доверия.

Игорь Малашевич и Владимир Зимин выразили благодарность за теплый прием и передали приветствия от генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева. Они подчеркнули, что представляемое ими учреждение придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном и что Азербайджан, активно участвуя в деятельности СНГ, постоянно вносит свой вклад в ее работу.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в области борьбы с преступностью и взаимодействие между странами-членами.