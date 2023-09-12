Новое дело против Саакашвили

Против находящегося под арестом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может быть возбуждено новое уголовное дело, сообщил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

По его словам, подтвердился факт, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тратил бюджетные средства на частные полеты.

«Все согласны с тем, что это преступление, когда первое лицо летает чартерами, и реально подтвердился новый большой преступный факт. Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования», – заявил Мдинарадзе.

Напомним, что по информации, распространенной грузинскими СМИ, с Минобороны Грузии и Georgian Airways было заключено соглашение на 24 млн лари (примерно более 9 млн долларов), из которых 14 млн лари (порядка 5,3 млн долларов) были потрачены только на личные поездки Саакашвили.