Записал: Ага Гасымлы, собкор 13:20

Отныне на крышах высоток Пскова, по которому ВСУ нанесли удары дронами, начнут стоять... добровольцы с биноклями, в обязанности которых будут входить предупреждения о налетах украинских БПЛА. Как сообщило Министерство обороны Великобритании, из-за нехватки кадров и в попытке предотвратить дальнейшие нападения на свои аэропорты Россия пытается развернуть движение добровольческих патрулей. «Использование добровольцев указывает на нехватку в России кадровых сотрудников служб безопасности», — говорится в заявлении британского Минобороны.

Как известно, в конце августа аэропорт Пскова, на котором также дислоцируются российские воинские части, подвергся атаке украинских дронов, в результате которой, по официальной информации, были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. По оценке британской разведки, учитывая малую дальность полета дронов, участвовавших в атаке на псковский аэродром, их управление, скорее всего, осуществлялось с территории России. «Технологическая отсталость вынуждает кремлевских правителей возвращаться к тактике Второй мировой войны конца 1941 года, когда на крышах московских домов дежурили патрули с зенитными орудиями и биноклями», - констатировал Сергей Верёвкин, журналист, писатель, автор нескольких книг, в том числе «Вторая Мировая война: вырванные страницы» и «Самая запретная книга о Второй мировой. Была ли альтернатива Сталину?», комментируя по просьбе haqqin.az расширение ВСУ географии ударов по российской территории. По мнению Верёвкина, перенос боевых действий на российскую территорию является катализатором неизбежного распада России. «Обстрелы россиянами территории Украины и атаки дронов ВСУ на города РФ имеют принципиально разные цели, - считает писатель. - Москва ведет целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры Украины, в том числе уничтожение мирного населения страны с целью посеять страх, сломить дух и волю украинского народа. У украинцев нет такой цели, они бьют не по жилым кварталам, а по сугубо военным целям или центрам принятия решений, как это было с ударами БПЛА по зданию в Москва-Сити, в котором расположено одно из российских министерств. Украина не сможет отразить агрессию России, не уничтожив военные объекты и инфраструктуру на ее территории. Пока у Киева нет в достаточном количестве оружия, чтобы подобно России осуществлять массированные атаки с воздуха. Тем не менее ВСУ и украинский ВПК ведут в этом плане весьма активную работу. Нет никаких сомнений в том, что авиация и ракеты ВСУ будут все больше и чаще использоваться для уничтожения российских военных объектов, с которых осуществляются военные преступления против гражданского населения Украины. Что же касается ударов российских ракет по жилым домам, торговым центрам и студенческим общежитиям в Чернигове, Днепре, Краматорске и других городах, то речь идет о преступлениях против человечности, за которые Путину рано или поздно придется ответить перед судом».

По мнению Верёвкина, даже если на территории РФ начнется полномасштабная война, россияне все равно не будут задаваться вопросом, ради чего, собственно, была затеяна вся эта агрессия против Украины. «Виднейшие ученые, включая известного демографа и биолога, профессора Принстонского университета Михаила Бернштама, пришли на основе научных исследований к выводу, что за 70 лет население Советского Союза стало особым биологическим видом, способным к воспроизводству, - отметил Верёвкин. - Поэтому, едва открывшись миру, СССР не выдержал конкуренции и распался в 1991 году, продемонстрировав полнейшую нежизнеспособность. После распада СССР в республиках, обретших независимость, начался процесс национального возрождения. Даже агрессия со стороны Армении и оккупация азербайджанских земель не остановила в Азербайджане рост национального самосознания. А вот сознание русских с распадом СССР не изменилось вообще, они по-прежнему живут и мыслят имперскими категориями. При первом же упоминании слова «Россия» в сознании русского человека неизменно возникает либо царская Россия, либо сталинский СССР. Так что было бы наивным рассчитывать, что бомбежки собственной территории и расширение географии войны хоть как-то изменят имперское сознание русского народа, который будет и впредь принимать за чистую монету ту ложь и инсинуации, которые вкладывает в его уши российская пропаганда». Сергей Верёвкин скептически относится к деятельности российской эмиграции в Европе, стремящейся доказать, что современная Россия - это не только зашоренные путинисты, что, мол, есть и хорошие русские оппозиционеры, задавленные тираническим режимом Путина и его пропагандистами вроде Соловьева, Симоньян и прочих.

«Но вот вопрос: если этих оппозиционеров поставить на место Путина, изменится ли что-нибудь в России? - спрашивает писатель. - Лично я считаю, что ничего не изменится. Потому что эти же оппозиционеры, антипутинцы, так же больны имперскостью, как и те, кто сейчас находится у власти в России. Они мыслят теми же нарративами, что и нынешняя власть в Кремле». Писатель уверен, что нынешняя Россия распадется, а на ее месте возникнут новые национальные государства. «Я объездил всю Россию, - говорит Верёвкин. - Мне довелось побывать на северных широтах, на Дальнем Востоке, в Сибири… Так вот, со всей ответственностью могу заявить, что Бурятия - это не Россия как, впрочем, и Якутия, Таймыр, Башкирия и другие национальные регионы. Процесс распада России уже запущен, страна находится в состоянии кипящего котла, так что никто не сможет остановить этот исторический процесс. Состояние катастрофы, в котором находится РФ, идентично состоянию СССР перед Беловежскими соглашениями. Есть такая наука – «Социальная динамика». Так вот, в соответствии с ее законами радикальная трансформация крупных социальных систем носит необратимый характер. В результате Первой мировой войны распались без малейших шансов на возрождение такие, казалось бы, несокрушимые империи, как Австро-Венгерская, Германская, Османская, Российская. В 1991 году распался СССР – претендовавшее на мировое господство государство-конгломерат со всеми признаками классической империи. И такой же империей является правопреемница СССР - Российская Федерация. Которую ждет та же участь, какими бы ретроградными мыслями ни жило российское общество. Через Соловьева, Симоньян, Норкина и иже с ними Кремль из последних сил старается поддерживать в общественном сознании россиян дух имперскости, теорию исключительности российской нации. Эта идеология словно дозированный наркотик регулярно впрыскивается в сознание российского общества. Но, как известно, наркотик приводит к гибели наркомана. И сейчас российская пропаганда старается поддерживать жизнь государственного организма, который на самом деле уже мертв». Эксперт обратил внимание на то, как восторженно встречали россияне Пригожина во время «Марша справедливости». Словно бы не замечая, что «вагнеровцы» во главе со своим недавним лидером - это типичные уголовники, совершившие тяжелейшие преступления, сборище убийц и садистов, которых нельзя держать в мирное время на свободе и которые не способны жить нормальной жизнью.

«И тем не менее уголовные замашки отморозков вызывают у подавляющего большинства россиян уважение, поскольку современное население этой страны уже давно маргинализировано и криминализировано, - считает Верёвкин. - Ген криминальности встроился в организм российского общества еще во времена СССР, когда в социальном плане власти считали уголовников куда более близкими себе по духу, нежели политических заключенных. Именно на уголовников опирались власти в лагерях, давая им всяческие поблажки. Так уголовный мир вышел за пределы лагерей и стал частью жизни советского человека, в сознание которого прочно въелись уголовные законы, система «понятий», блатной фольклор, уркаганские песни и прочее. Уголовным духом было пропитано сознание масс и власти как в СССР, так и современной России. Отсюда и тот неподдельный восторг, с которым ростовчане встречали уголовников Пригожина. После уничтожения хозяина «вагнеровцев» в Москве, Санкт-Петербурге, в других городах России ему возводят огромные памятники. Вполне интеллигентного вида люди возлагают к ним цветы и говорят проникновенные слова о насквозь коррумпированном Пригожине, о нацисте Уткине, демонстрируя тем самым, как глубоко проникла криминальная идеология в подсознание российского общества. По мнению эксперта, тот факт, что русские столетиями живут в различных регионах РФ, отнюдь не является гарантией принадлежности этих регионов России. К примеру, в Забайкальском крае русские живут 200-250 лет и считают их исконно своими, поскольку в этой земле похоронены их деды и прадеды.