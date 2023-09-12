Минобороны Турции о ситуации в Карабахе

Армения нарушает режим прекращения огня, роет траншеи, создает новые позиции, пытается укрепиться в регионе. С таким заявлением выступило в четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Турции в связи с напряженностью на границе Армении с Азербайджаном, сообщают турецкие СМИ.

На состоявшемся в Министерстве национальной обороны Турции еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о последних провокациях Армении в отношении Азербайджана, представитель Минобороны Турции заявил: «Армения нарушает перемирие в регионе, копает окопы, устанавливает новые позиции, укрепляется там».

Напомнив о том, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган контактировал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном для снижения напряженности, представитель Минобороны Турции заявил: «Армения должна отказаться от провокаций и подстрекательств, сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве. Путь к региональному миру и стабильности проходит через подписание всеобъемлющего мирного соглашения. Для этого важно открытие Зангезурского коридора».