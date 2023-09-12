Эльмир Алиев, отдел спорта 14:10

Сегодня в отеле Hilton состоялась презентация турнира смешанных единоборств японской организации RIZIN, который пройдет на Национальной гимнастической арене в Баку 4 ноября.

RIZIN впервые выезжает за пределы Японии. По словам главы организации Нобуюки Сакакибары, первые билеты на бои поступили в продажу сегодня и их уже раскупают… в Японии. Всего 4 ноября в Баку планируется провести 10 боев. В пяти из них примут участие известные азербайджанские бойцы. В главном поединке вечера сойдутся обладатель чемпионского пояса в полулегком весе (65,8 кг) Вугар Кярямов и японец Чихиро Сузуки.

Также на ринг выйдут такие известные бойцы, как Тофик Мусаев, Нариман Аббасов, Турал Рагимов и Мехман Мамедов. «Благодарю руководство Азербайджана, Министерство молодежи и спорта и операционную компанию Baku City Circuit за организацию боев RIZIN в вашей стране, - говорит Нобуюки Сакакибара. – Наша организация существует с 2015 года. За это время мы провели около 50 турниров и впервые выезжаем за пределы Японии. Предстоящее соревнование по уровню организации никак не будет отличаться от тех, что проходят в Японии. Будет даже еще более жарче и зрелищнее. Почему мы выбрали Азербайджан? Во-первых, потому что тут сильные бойцы. А вторая причина – в Азербайджане сильное руководство и хорошее управление. Азербайджанцы очень гостеприимные, и тут очень вкусная еда. В этом смысле мы чувствуем схожесть между нашими народами». Главным героем презентации стал Чихиро Сузуки. Он устроил, если так можно сказать, «шоу». Вел себя развязно, пытаясь спровоцировать Вугара Кярямова на конфликт.

«Я приехал в Баку за чемпионством. Я настолько готов, что могу подраться хоть сейчас», - заорал японец. «Я завоевал чемпионский пояс в июле и не собираюсь его так быстро отдавать, - ответил гостю Вугар Кярямов. - Как минимум год он будет у меня. Пусть Сузуки не надеется, что победит меня на моей земле. У меня 19 побед в ММА. И никто не может сказать, что у меня были слабые соперники. Сузуки для меня очередной оппонент, которого я собираюсь победить». «Если захочешь, после боя можешь сфотографироваться с моим чемпионским поясом», - обратился Вугар к сопернику.

Эти слова окончательно вывели японца из себя. Он, проявив бескультурье, несвойственное его нации, поставил ногу на стол и стал угрожать. Затем Сузуки вставил в зубы защитную капу, словно подтверждая, что готов махать кулаками хоть сейчас, после чего нагло взял чемпионский пояс, принадлежащий Вугару Кярямову, и заявил, что 4 ноября он его отберет окончательно.

Далее соперникам предстояло поучаствовать в традиционной «битве взглядов». Когда бойцы стоят напротив и смотрят друг другу в глаза. Как и ожидалось, одними взглядами противники не ограничились. Кярямов и Сузуки сцепились, но их удалось быстро разнять. А Сузуки вывели из зала.

Другие участники предстоящего турнира также поделились своими ожиданиями. Тофик Мусаев отметил, что вернулся в RIZIN в качестве гостя. «Хотел взять в Баку реванш у Роберто Сатоши де Соузы, которому уступил в 2021 году, но бой с ним организовать не получилось». Нариман Аббасов также сообщил, что его пригласили в RIZIN на один бой. «Что будет дальше – посмотрим», - заявил опытный боец, которому не удалось закрепиться в UFC. Турал Рагимов подчеркнул, что давно хотел драться в RIZIN. «Для меня это большая честь. Уверен, что зрителей ждут прекрасные бои».