Сват Назарбаева вернул Казахстану баснословные суммы

Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев передал активы на сумму $195,4 млн в пользу государства и перевел $65 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Ранее Боранбаев внес $31,5 млн в рамках расследования хищения средств при импорте природного газа.

Среди переданных активов - нефтяное месторождение, компания по распределению газа, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения и другие.

Боранбаев был в списке 50 наиболее влиятельных бизнесменов страны. Его дочь была замужем за внуком экс-президента Нурсултана Назарбаева. О его задержании и аресте сообщили 17 марта 2022 года.