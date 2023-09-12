Саргсян оправдан

Генпрокуратура Армении прекратила уголовное дело по факту предположительных поездок экс-президента Сержа Саргсяна в Баден-Баден за счет бюджетных средств.

В генпрокуратуре заявили, что уголовное дело решено прекратить по причине отсутствия состава преступления в изученных материалах.

Дело было возбуждено еще в октябре 2021 года на основании сведений о том, что в 2008-2017 годах президентский борт совершил ряд рейсов без служебной необходимости. Член фракции «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян утверждал, что Серж Саргсян проиграл $100 млн.